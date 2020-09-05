 

Соловьев «очень вежливо» высказался о «записи переговоров Германии и Польши» по Навальному

05.09.2020, 11:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинТелеведущий, журналист Владимир Соловьев высказался об опубликованной накануне записи «переговоров Германии и Польши» по ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Соловьев написал в Telegram: «Скажу очень вежливо, опубликованный вчера Минском перехват телефонного разговора не впечатлил, совсем».

Напомним, накануне Белоруссия обнародовала «запись разговора Берлина и Варшавы по ситуации с «отравлением» Навального.

На записи представитель Германии, как утверждает белорусское ТВ, заявляет, что в случае с блогером подтверждение его отравления не так важно, так как «на войне всякие методы хороши».

В свою очередь «представитель Польши» в беседе соглашается, что необходимо «отбить охоту» президенту РФ Владимиру Путину «совать нос в дела Белоруссии». Также он признался, что президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался «крепким орешком».

Ранее Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву.



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