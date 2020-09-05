 

Hyundai в августе увеличила продажи в РФ на 24%

05.09.2020, 11:20, Новости дня

Известный бренд Hyundai за прошлый месяц сумел существенно увеличить продажи на российском рынке.

В частности, в августе местные дилеры продали более 17,4 тысяч новых автомобилей, что на четверть больше, чем годом ранее. Также представители марки указали, что за период с января по август текущего года общее число сделок в РФ превысило 95,6 тысяч машин. Такой результат свидетельствует об увеличении спроса на 10,9%.

Также указывается, что самыми востребованными в РФ оказались недорогие кроссоверы Creta, на которые пришлись 7,6 тысяч сделок. Второе место по уровню продаж составила недорогая версия седана Solaris с 4,9 тысячами машин. В тройку вошел также кроссовер Tucson с результатом более 2,1 тысяч сделок.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Обама предупреждает — ради победы Трамп не остановится перед жульничеством

10.07 / Подозреваемых в подрыве автомобиля “Укрпошти” и хищении 2,7 млн грн задержали – МВД

08.08 / В Буркина-Фасо террористы расстреляли людей на рынке крупного рогатого скота

13.08 / Рабочие крупнейших белорусских заводов вышли на забастовки с требованием провести честные выборы

21.07 / Эксперт назвал цинизмом Лондона обвинения беглых российских олигархов в работе на Кремль

28.07 / Российский рубль ускорил падение

30.07 / Беларусь обвинила задержанных россиян в подготовке терактов

20.08 / Румынский певец показал свою гибель в прямом эфире

31.07 / В США извинились за выставку африканца в обезьяннике

09.07 / Коронавирус становится более опасным, но не сильно – украинский академик

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска