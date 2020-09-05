Hyundai в августе увеличила продажи в РФ на 24%

05.09.2020, 11:20, Новости дня

Известный бренд Hyundai за прошлый месяц сумел существенно увеличить продажи на российском рынке.

В частности, в августе местные дилеры продали более 17,4 тысяч новых автомобилей, что на четверть больше, чем годом ранее. Также представители марки указали, что за период с января по август текущего года общее число сделок в РФ превысило 95,6 тысяч машин. Такой результат свидетельствует об увеличении спроса на 10,9%.

Также указывается, что самыми востребованными в РФ оказались недорогие кроссоверы Creta, на которые пришлись 7,6 тысяч сделок. Второе место по уровню продаж составила недорогая версия седана Solaris с 4,9 тысячами машин. В тройку вошел также кроссовер Tucson с результатом более 2,1 тысяч сделок.