 

Smith & Wesson заявил об уникальном буме продаж оружия внутри США

05.09.2020, 11:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинЕжеквартальные доходы американского производителя огнестрельного оружия Smith & Wesson выросли более чем в два раза внутри США на фоне предстоящих президентских выборов, пандемии коронавируса и гражданских беспорядков.

Подразделение компании зарегистрировало валовые продажи в размере 230 млн долларов за квартал, закончившийся в июле, что на 141% больше, чем в прошлом году, передает Financial Times.

«Текущий рост потребительского спроса на огнестрельное оружие во многих отношениях не имеет аналогов», – отметил исполнительный директор Smith & Wesson Марк Смит.

Общий чистый объем продаж составил 278 млн долларов, что на 123,7 млн долларов больше, чем в 2019 году. Аналитики ранее прогнозировали увеличение доходов компании до 195 млн долларов.

Издание отмечает, что продажи оружия исторически имели тенденцию к росту в годы президентских выборов из-за того, что граждане опасаются возможных ужесточений ограничений на приобретение оружия. В этом году повышение спроса на огнестрельное оружие связано также с гражданскими беспорядками в крупных городах США и неопределенностью на фоне пандемии коронавируса, а также вызванным ею экономическим кризисом.

«Конечно, есть некоторая доля всплеска, связанная с опасениями по поводу регулирования контроля над оружием, но (…) большая часть спроса вызвана людьми, которые просто переживают о своей личной защите и безопасности, начиная с пандемии и кончая гражданскими беспорядками», – отметил Смит.

Напомним, на фоне погромов в США резко выросли акции американских производителей оружия.

При этом граждане США начали скупать оружие еще за три месяца до погромов – на фоне пандемии коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда из-за действий полиции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Против матери отравившегося алкоголем ребенка в Петербурге возбудили дело

24.07 / В Полтаве рассказали о ходе спецоперации по поимке взявшего в заложники полицейского преступника

06.08 / Посольство России ответило США на доклад о дезинформации

29.06 / В Израиле сняли на видео секс в машине ООН. Спикер генсека назвал это “отвратительным”

27.06 / Guardian – Меркель призвала хорошо подумать о мире без лидерства США

17.08 / Трамп поддержал реформу Почтовой службы и расширение очного голосования

29.07 / США ввели санкции против лиц и компаний, поддерживающих Асада

31.08 / США поздравили Узбекистан с Днем независимости

23.07 / В ОБСЕ назвали условия всеобъемлющего перемирия на Донбассе. Полный перечень

22.08 / Митинг в центре Минска прошел без задержаний и столкновений с силовиками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска