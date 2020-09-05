ФСБ задержала планировавшего подорвать красноярскую школу подростка

05.09.2020, 11:08, Новости дня

В Красноярском крае подросток планировал устроить теракт в школе, его задержала ФСБ, 15-летний подозреваемый признал вину и раскаялся, сообщили в пресс-службе регионального СК.

СК возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Минусинского района по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности» и «Незаконные хранение и переноска взрывных устройств».

«По предварительной версии следствия, весной 2020 года у подозреваемого возник умысел на совершение террористического акта в образовательной школе, и с этой целью он изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, приискал необходимые компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил до момента задержания в нежилом строении», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Подросток не успел устроить теракт, поскольку его успели задержать сотрудники регионального УФСБ. В ходе допроса подросток полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Подросток проходил обследование в психдиспансере вместе с восемью другими несовершеннолетними, обсуждавшими в соцсетях тематику массовых нападений в школах, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

В пятницу сообщалось, что ФСБ предотвратила массовые убийства в ряде регионов РФ – задержана группа лиц, готовивших преступления в учебных заведениях, зданиях силовых структур и некоторых других людных местах. Один из молодых людей, задержанных за подготовку массовых убийств, планировал совершить теракт в школе на линейке 1 сентября.