 

Глава ДНР приказал уничтожить сооружения украинских силовиков у линии разграничения

05.09.2020, 11:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинГлава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что отдаст приказ уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе.

В официальном Telegram-канале главы ДНР указывается, что Украина проигнорировала «обоснованные требования» республики. Пушилин «ожидал вчера получить от СЦКК документ о том, что нарушения были устранены украинской стороной или хотя бы ведется работа по их устранению».

Глава республики отметил, что представители республики в СЦКК сообщат украинской стороне подробные координаты места проведения операции. Он призвал ВСУ отвести военных из указанного района с 8.00 7 сентября.

«Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей», – указал Пушилин.

Ранее в пресс-службе главы ДНР заявили, что ополчение может уничтожить позиции и укрепления ВСУ в Донбассе, если Киев до 3 сентября не предоставит акт по устранению вновь возведенных траншей и других инженерных сооружений.

Напомним, 2 сентября контактная группа по Донбассу договорилась о продолжении перемирия.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Жена Цепкало объяснила его выезд в Россию

26.07 / Volkswagen в июне уменьшил продажи в РФ на 20%

09.07 / Грузовик американской армии попал в ДТП в Польше

10.08 / Более 100 человек задержано в ходе беспорядков в Чикаго

10.08 / В МЧС РФ рассказали об оказанной жителям Бейрута помощи

09.07 / CNN – журналисты подают в суд на Болсонару — он снял маску, объявляя о своём диагнозе

13.07 / Зеленский поздравил Дуду с победой на выборах

21.08 / Ефремов на заседании суда отказался от своих адвокатов

04.07 / Лукашенко противопоставил работу Сбербанка и Белгазпромбанка

27.08 / Погребинский назвал «началом войны» расстрел активистов пророссийской партии под Харьковом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска