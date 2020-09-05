Ученые: Способность дроздофил зрительно контролировать свои движения в полете будет применена в робототехнике
05.09.2020, 10:53, Разное
Исследователи из Пенсильвании провели анализ того, как зрительный аппарат фруктовых дроздофил помогает производить контроль собственного полета. Итоги опытов опубликовали в издании Proceedings of the National Academy of Sciences и они могут быть использованы в робототехнике.
Ученые смогли создать искусственное пространство благодаря светодиодным лампам. Туда посадили дроздофил, записав их полет камерами, которые улавливают высокоскоростное движение. Специалисты проследили, как мухи пользуются глазами для координации движений крыльев в период полета. Глаза дроздофил быстро отзываются на окружение, в 30 раз быстрее моргания глаза человека. Их глаза реагируют в 4 раза быстрее, нежели корпус и крылья, что говорит о сильном влиянии зрительного аппарата на движение.
Исследование помогли отобразить механизм их полета в робототехнике, где был поставлен акцент на движении крыльев. Но то, что дроздофилы рассчитывают на зрение, делают их глаза предметом исследований. Эти знания помогут сделать лучше модель роботов, которые летают.
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