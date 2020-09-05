 

“Несколько уголовных дел” – Лукашенко хотят предать международному суду

05.09.2020, 10:23, Разное

Главная соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на минувших выборах – Светлана Тихановская – накануне выступила в Организации Объединенных Наций (ООН) по видеосвязи, призвав международное сообщество осудить действия правящего режима и прислать в Белоруссию международную наблюдательную миссию. Она напомнила о незаконном задержании протестующих и назвала страну “заложником одного человека”.

Еще один оппонент Батьки – бизнесмен и блогер Валерий Цепкало на своем ютуб-канале рассказал о намерении инициировать над Лукашенко международный суд. Цепкало рассказал, что в настоящее время его команда работает с американскими и европейскими юристами, чтобы собрать достаточно материала для “возбуждения нескольких уголовных дел” в отношении белорусского лидера. Тогда его можно будет судить за рубежом.

Предприниматель подчеркнул, что режим, который возглавляет Александр Лукашенко, является неприемлемым для Белоруссии.

Напомним, что пламя протеста в Белоруссии разгорелось после того, как Лукашенко победил на президентских выборах 9 августа, набрав более 80% голосов. Граждане назвали такие результаты сфальсифицированными и вышли на улицы с требованием проведения честных выборов. Однако президент отказался выполнить это требование, заявив, что такое произойдет только после его смерти. В результате в стране почти месяц проводятся ежедневные демонстрации.



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