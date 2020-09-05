 

Названа полезная привычка, которая может привести к смерти

05.09.2020, 10:17, Разное

Китайские исследователи назвали полезную привычку, которая может привести к преждевременной смерти. По словам медиков, не стоит считать догмой то, что увеличению продолжительности жизни способствует полноценное питание и регулярные занятия спортом.
Дневной сон, который многие считают оздоравливающим и способным восстановить силы, является не таким безобидным. В исследовании приняли участие 313 тысяч человек. В ходе научной работы авторы наблюдали за тем, как длительность ночного и дневного сна сказывается на здоровье испытуемых.

Результаты оказались довольно неожиданными: те, кто любит спать днем, больше остальных подвержены развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Как считают ученые, на здоровье человека может положительно сказаться только непродолжительный дневной отдых, который займет не более получаса.



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