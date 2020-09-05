 

Ученые смогли уничтожить раковые клетки частицами меди

05.09.2020, 10:17, Разное

Эксперты из Бельгии сумели разрушить онкологические клетки частицами меди, способ может заместить химиотерапию в лечении 60% рака. Итоги опубликовали в немецком издании Angewandte Chemie International Edition.
Исследователи бельгийского университета KU Leuven ввели грызунам оксид меди в злокачественные новообразования. В опыте использовали окись меди в виде наночастиц, тоньше волоса человека. Такую терапию использовали вместе с иммунотерапией методом экстремальной активации иммунной системы. Рак пропал, а когда злокачественные клетки вживляли в организм, то иммунная система организма их разрушала.

Стефан Соенен, профессор, сообщил, что когда впервые использовали оксид металла, то опыт продемонстрировал отличные результаты. Далее проверяли, как подобное лечение работает на людях и можно ли использовать другие нанометаллы при лечении злокачественных образований. Грызуны, которые участвовали в эксперименте, болели раком легких и кишечника, но специалисты заявляют, что оксид меди поможет в борьбе с новообразованиями в молочной железе и яичников. Полагается, что таким образом сменить химиотерапию при лечении 60% рака.



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