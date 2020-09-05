Ургант с игрушечным оружием высмеял Лукашенко

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05.09.2020, 10:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинТелеведущий Иван Ургант в новом выпуске своей передачи показал пародию на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Фрагмент шоу был опубликован в Instagram.

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Публикация от блог об Алмазном Сверлении (@sverlim_minsk) 4 Сен 2020 в 10:55 PDT

Ургант вошел в студию коридорами за сценой, неся в руках игрушечное оружие. Поверх костюма на нем был жилет с карманами, на лице – накладные усы.

Рядом с ним семенил ведущий Дмитрий Хрусталев с игрушечным ружьем в руках.

«Крысы все разбежались!», – объявил Ургант, войдя в студию, и пояснил, что имеет в виду не зрителей, а настоящих крыс, которых «травили два месяца».

«А можно мне настоящий автомат?», – спросил его Хрусталев.

«Было бы тебе 15, дал бы настоящий. А так нельзя», – ответил Ургант.

Напомним, в августе в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами.

Главу республики сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках – предположительно, его 15-летний сын Николай. При этом на подлете к резиденции Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались» – 23 августа они подошли к резиденции президента в Минске.

Координационный совет белорусской оппозиции потребовал провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента.

Отметим, что Ургант выступал в поддержку протестующих в Белоруссии.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Лукашенко автомат.



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