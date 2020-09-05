В Германии арестовали подростка, выложившего ролик о приготовлении «Новичка» в домашних условиях

05.09.2020, 10:04, Разное

Полиция Мюнхена арестовала 14-летнего Пауля А., который опубликовал на YouTube 15-минутный ролик о приготовлении боевого отравляющего вещества «Новичок» в домашних условиях.

На создание 1,5 литров яда у подростка ушло около 10 евро.

В своём видеоролике школьник в прямом эфире приготовил 19 млн. смертельных доз «Новичка», использовав при этом один тюбик зубной пасты, упаковку гомеопатического слабительного и две пачки пищевой соды. Стрим подростка прервала прибывшая к нему домой полиция. Правоохранители возбудили дело по статье «Изготовление оружия массового поражения», максимальный срок по которой согласно немецким законам составляет 30 лет. Родители подростка уже заявили, что намерены отказаться от него до начала следствия.

– Наш сын – чудовище. Того, что он сварил при помощи бабушкиного кипятильника, хватило бы, чтобы несколько раз уничтожить всё население Баварии. Теперь каждый ребёнок, смотревший его стрим, может стать преступником и создать собственное химическое оружие. Если их не остановить, то вскоре мир останется без оппозиционных YouTube-блогеров и борцов с коррупцией, — сказал отец мальчика Рудольф А.