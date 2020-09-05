 

На спутнике Юпитера Европе могли жить существа, похожие на осьминогов

05.09.2020, 10:01, Разное

Как утверждают ученые, на поверхности спутника Юпитера Европы под многокилометровым слоем льда в жидкой воде вполне могли обитать полноценные живые существа.

Дело в том, объясняют специалисты, что в таких условиях живые организмы были бы максимально надежно защищены и от ударов метеоритов, и даже от радиации.

Стоит отметить, что американское аэрокосмическое агентство NASA в будущем рассчитывает отправить к Европе новую исследовательскую миссию. К примеру, еще во второй половине 2019 года в Агентстве рассказали о том, что работа над созданием нового исследовательского аппарата Clipper уже находится на последней стадии. Ученые изо всех уголков мира в связи с этим высказывают свои прогнозы на будущее изучение спутника. К примеру, по словам специалистов Университета Ливерпуля, существа, населяющие подводный мир Европы, вполне могли бы быть похожими на головоногих, которые обитают на Земле.

Ученые считают довольно высокой вероятность наличия форм жизни и на других космических объектах, особенно, если принимать во внимание теорию панспермии, поддержка которой в научном сообществе постоянно растет. Впрочем, не стоит забывать о том важном факте, что официально никаких контактов с представителями инопланетных миров у человечества пока еще не случалось. Кроме того, многие ученые считают, что идея о схожести инопланетян с людьми не выдерживает никакой критики.



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