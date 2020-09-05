Константин Богомолов трогательно признался в любви Ксении Собчак

05.09.2020, 9:53, Разное

Популярный режиссер Константин Богомолов трогательно признался в любви своей супруге Ксении Собчак. В комментариях к ее последней публикации в Instagram он заявил, что ведущая нравится ему в любом стиле.

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились год назад. Все это время супруги не стеснялись публично признаваться друг другу в чувствах. Во многих интервью Ксения Собчак отмечает, что именно режиссер является для нее идеалом мужчины. Сам же Богомолов регулярно делает это в социальных сетях.

Супруг Собчак оставил комментарий под ее постом о стиле. Многие считают, что ведущей идут более женственные вещи, но сама она в них чувствует себя не очень комфортно. На новом снимке блондинка предстала в длинном платье голубого цвета в горох. Наряд отличался выразительным воротником. Образ теледивы был дополнен высокой белой обувью.

Богомолов отметил, что супруга нравится ему во всех нарядах. В то же время нашлись и пользователи, которые посоветовали Собчак больше не надевать подобные платья.