Диетолог Ансель назвала продукт, очищающий организм от холестерина и сахара

05.09.2020, 9:53, Разное

Американский диетолог Карен Ансель пояснила журналистам о суперпродукте, способном очистить организм от «плохого» холестерина и высокого уровня сахара в крови. Это куркума – специя, которую используют в приготовлении традиционных блюд.

В настоящее время во всём мире заболевания сердечно-сосудистой системы выходят на первый план, консультанты по питанию уверены, что холестерин и уровень сахара поддаются контролю при помощи сбалансированной диеты. Магистр медицины Карен Ансель отмечает, что такая популярная специя, как куркума, направленная на борьбу с воспалениями и старением, улучшает пищеварительную систему, а также является естественным иммуномодулятором. Так, ежедневное употребление одной чайной ложки куркумы станет отличной профилактикой при заболеваниях сердца и ротовой полости. При диабете второго типа этот продукт поможет очистить организм от лишнего сахара, повысит его реакцию на инсулин и снимет очаги воспаления.



Автор книги «Целебные суперпродукты для борьбы со старением» рассказала, что обладая мощным антиоксидантным эффектом, куркума рекомендуется и при лечении онкологических опухолей. Это многолетнее травянистое растение из семейства имбирных выращивают в Азии и применяют в качестве приправы для блюд из мяса, супов и смузи.

Специя выводит из сосудов шлаки, токсины и поддерживает в нормальном состоянии весь организм, за счёт чего нормализуется кровяное давление. Примечательно, что куркума – эффективное средство для улучшения мозговой деятельности, а также при остеоартритных болях, объяснила магистр наук в области клинического питания.