 

Певец Сергей Жуков располнел во время самоизоляции

05.09.2020, 9:53, Разное

Солист популярной группы «Руки вверх!» Сергей Жуков заметно располнел во время самоизоляции. Своим внешним видом артист удивил поклонников.
За время карантина вес Сергея Жукова увеличился. В то же время он совсем недавно делился результатами похудения, показывая подтянутую фигуру. Лишние килограммы солиста «Руки вверх!» не скрывает одежда свободного кроя.

Поклонники рассмотрели у Сергея Жукова большой живот и более широкое лицо. Сам же артист не переживает по поводу изменений в фигуре. Он счастлив в браке с Региной Бурд, которая поддерживает супруга во всем.

Еще в юности будущий артист не отличался худобой. Когда группа «Руки вверх!» стала популярной, поклонницы не обращали внимания на присутствие лишних килограммов у солиста.

За время карантина некоторые звезды, напротив, похудели. Например, певец Сергей Лазарев сбросил 12 килограммов. Артисту пришлось отказаться от сахара и постоянно заниматься. На следующем этапе ему предстоит набрать мышечную массу.



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