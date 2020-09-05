Новые правила расчета стоимости ОСАГО вступили в силу

05.09.2020, 9:48, Новости дня

В РФ вступило в силу указание Центробанка, которое расширяет тарифный коридор ОСАГО и позволяет страховщикам подбирать водителям более персонализированный тариф.

Для владельцев легковых автомобилей диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз и будет находится в рамках 2 тыс. 471-5 тыс. 436 рублей, передает РИА «Новости».

Указание дополняет поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов, которые вступили в силу 24 августа.

Теперь страховщики при определении тарифа для каждого водителя могут учитывать дополнительные личностные факторы: семейное положение, наличие детей и другие.

«Использование страховщиками всей доступной информации повысит точность разделения водителей с низким и высоким уровнями риска и, соответственно, позволит точнее отражать в цене полиса фактический риск», – говорится в сообщении Банка России.

Вместе с тем регулятор определил строгий перечень критериев, которые страховщики использовать не могут, – это явно дискриминирующие факторы, например национальная, расовая, языковая принадлежности.

Напомним, в августе вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. После этого «Автомобилисты России» предсказывали рост тарифов.