 

Штаб ООС сообщил о нарушении перемирия со стороны боевиков

05.09.2020, 9:31, Новости дня

В течение 4 сентября в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе был зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня. Об этом 5 сентября сообщил штаб ООС в Facebook.

“Вблизи Авдеевки противник совершил одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей из стрелкового оружия. На провокации врага наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений, в результате вражеских выстрелов, среди личного состава Объединенных сил нет”, – говорится в сводке.

С начала текущих суток обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано, добавили в штабе.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Reede, 4. September 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

С 27 июля до вечера 2 сентября специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 908 нарушений прекращения огня на Донбассе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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