 

В Украине зафиксирован рекордный суточный прирост пациентов с COVID-19

05.09.2020, 9:31, Новости дня

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 133 787. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

За прошедшие сутки было подтверждено 2836 случаев заражения – это абсолютный максимум с начала эпидемии в стране. Предыдущий рекорд (2723 случая) был зафиксирован накануне, 4 сентября.

Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 2811 (50 человек скончались за прошедшие 24 часа). 61 649 пациентов уже выздоровели (+1036 за сутки). Продолжают болеть 69 327 пациентов.

Больше всего новый случаев заражения выявлено в Харьковской области (380), Киеве (315), Тернопольской и Одесской областях (226 и 222 соответственно).

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 4324;
Волынская область – 5791;
Днепропетровская область – 2625;
Донецкая область – 1591;
Житомирская область – 3622;
Закарпатская область – 7988;
Запорожская область – 1848;
Ивано-Франковская область – 10 011;
Киев – 14 792;
Киевская область – 6105;
Кировоградская область – 846;
Луганская область – 415;
Львовская область – 15 507;
Николаевская область – 1504;
Одесская область – 8260;
Полтавская область – 916;
Ровенская область – 9634;
Сумская область – 1769;
Тернопольская область – 7067;
Харьковская область – 10 692;
Херсонская область – 262;
Хмельницкая область – 2979;
Черкасская область – 1849;
Черновицкая область – 10 958;
Черниговская область – 2230.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 26,6 млн, из них более 17,7 млн вылечились, 874 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Умер народный артист РФ Евгений Родыгин

21.08 / Ким Чен Ын передал часть полномочий сестре и ряду чиновников – СМИ

31.07 / Сожительницу рэпера Картрайта задержали по подозрению в его убийстве

16.07 / США и Франция обсудили ядерное оружие РФ и Китая

31.08 / Пентагон запланировал получить 3,2 млрд долларов на разработку гиперзвукового оружия

23.07 / Военные ЮВО уничтожили «противника» в Абхазии сплошным огнем из «Градов»

11.08 / Московская биржа открылась ростом

01.07 / El País рассказал о растущем влиянии RT на испанском в Латинской Америке

08.08 / После брексита Борис Джонсон пытается не допустить выхода Шотландии из Соединённого Королевства

31.07 / Руководители здравоохранения отвечают на вопросы конгрессменов о борьбе с COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска