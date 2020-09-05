В Украине зафиксирован рекордный суточный прирост пациентов с COVID-19
05.09.2020, 9:31, Новости дня
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 133 787. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
За прошедшие сутки было подтверждено 2836 случаев заражения – это абсолютный максимум с начала эпидемии в стране. Предыдущий рекорд (2723 случая) был зафиксирован накануне, 4 сентября.
Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 2811 (50 человек скончались за прошедшие 24 часа). 61 649 пациентов уже выздоровели (+1036 за сутки). Продолжают болеть 69 327 пациентов.
Больше всего новый случаев заражения выявлено в Харьковской области (380), Киеве (315), Тернопольской и Одесской областях (226 и 222 соответственно).
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Винницкая область – 4324;
Волынская область – 5791;
Днепропетровская область – 2625;
Донецкая область – 1591;
Житомирская область – 3622;
Закарпатская область – 7988;
Запорожская область – 1848;
Ивано-Франковская область – 10 011;
Киев – 14 792;
Киевская область – 6105;
Кировоградская область – 846;
Луганская область – 415;
Львовская область – 15 507;
Николаевская область – 1504;
Одесская область – 8260;
Полтавская область – 916;
Ровенская область – 9634;
Сумская область – 1769;
Тернопольская область – 7067;
Харьковская область – 10 692;
Херсонская область – 262;
Хмельницкая область – 2979;
Черкасская область – 1849;
Черновицкая область – 10 958;
Черниговская область – 2230.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 26,6 млн, из них более 17,7 млн вылечились, 874 тыс. умерли.
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