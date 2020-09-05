Пионтковский: Лукашенко должен улететь на встречу со своей судьбой в Москву (Ростов) навсегда

05.09.2020, 9:30, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко в прошлые годы заявлял, что Беларусь согласна только на такую интеграцию с Россией, которая не ущемляет суверенитет страны, без единой валюты и создания наднациональных органов. Об этом рассказал живущий в США российский политолог Андрей Пионтковский, мнение которого опубликовано на “Эхе Москвы”.

“Сегодня в страхе бегающий с автоматом по крышам своих резиденций фрик поет свое новое отечество от Бреста до Владивостока”, – отметил он.

Российско-белорусская интеграция может произойти быстро из-за страха Лукашенко потерять власть.

Пионтковский прокомментировал слова оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской о том, что новое правительство страны признает соглашения Лукашенко с Москвой.

“Не надо ждать нового правительства. Его можно и не дождаться. Договоры, которые собирается подписать в Москве на следующей неделе изменник родины Лукашенко, надо разорвать сегодня. Точнее послезавтра в воскресенье 6 сентября. На самом массовом митинге беларуской революции “За независимость, нет путинскому аншлюсу”. Лукашенко должен улететь на встречу со своей судьбой в Москву (Ростов) навсегда”, – подчеркнул политолог.