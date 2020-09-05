В России введут налог на кислород

05.09.2020, 9:18, Разное

Профильный комитет Госдумы по налогообложению граждан предложил правительству внести изменения в экологическое законодательство с целью уменьшить выбросы в атмосферу углекислого газа.

Для этого, по мнению депутатов, необходимо введение нового налога на выдыхаемый кислород.

В пояснительной записке регламентируется порядок взимания платы в соответствии с экологическим индексом территории проживания гражданина и индивидуальными возможностями его организма. Ещё одним критерием для оплаты вдыхаемого кислорода должно стать количество времени, проведённого на свежем воздухе. В таком случае плату за пользование основным природным богатством России можно будет назвать справедливой, ведь сумма сбора для пожилых людей или пациентов стационаров медицинских учреждений будет значительно ниже, чем у любителей повседневных прогулок.

Для того чтобы узнать точную сумму сбора каждому гражданину придётся пройти медицинское освидетельствование и определить свой объём лёгких, далее это значение будет умножено на региональный экологический коэффициент, но окончательное значение гражданин получит только после числового значения прибора, который установит.

Законодатели предлагают гражданам выбор между среднестатистическим ежемесячным значением вдыхаемого воздуха или оплатой точного количества, согласно установленному в организм счётчику. Прибор устанавливается на платной основе и проверяется ежегодно. Его показания необходимо в определённые числа месяца сообщать своей управляющей компании.