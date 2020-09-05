 

Ученые: Антиоксидант из зеленого чая помогает в борьбе с супербактериями

05.09.2020, 9:17, Разное

Специалисты из Великобритании и ФРГ сообщили, что антиоксидант из зеленого чая оказывает влияние на супербактерии. Действенность препаратов в процессе лечения инфекций увеличивается благодаря вытяжке этого напитка.
Вещество эпигаллокатехин галлат (EGCG) – природный антиоксидант, относящийся к полифенолам, которые имеются в ягодах и фруктах, но самым активным вещество считается в зеленом чае. Специалисты узнали, что при добавлении такого антиоксиданта в коктейль антибиотиков, применяемых в борьбе с резистентными бактериями, можно увеличить результативность лечения. Такое открытие имеет ощутимую ценность для медицины, так как проблема резистентности становится огромной задачей для системы здравоохранения.

Тестирование на микроорганизмах Pseudomonas aeruginosa, которые считают одними из устойчивых к антибиотикам, показало, что использование антиоксиданта из зеленого чая усиливает действенность препаратов, используемых в лечении инфекций, вызванных супербактериями. Ученые сообщают, что возможности EGCG видны уже теперь, но необходимо дополнительное его изучение.



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