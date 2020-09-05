 

Ксения Бородина поверила в женскую дружбу только после знакомства с Ольгой Орловой

05.09.2020, 9:17, Разное

Популярная российская телеведущая Ксения Бородина на своей странице в социальной сети Instagram порассуждала на тему женской дружбы в шоу-бизнесе. По ее словам, она не верила в существование данного понятия, пока не познакомилась с коллегой по цеху Ольгой Орловой.
Ольга Орлова пришла на проект «Дом-2» в качестве ведущей в марте 2017 года. Она сразу же дала участникам понять, что поможет им выйти из любой ситуации. На площадке экс-солистка группы «Блестящих» начала часто пересекаться с Ксенией Бородиной, которая работает в шоу с самого первого дня его запуска. Соведущие быстро сдружились, поэтому начали общаться не только на работе.

Раньше Ксения Бородина считала, что в сфере шоу-бизнеса не может быть подруг. Дело не заключается только в одной конкуренции, просто ведущая не верила в данное понятие. Однако мнение знаменитости поменялось после знакомства с Ольгой Орловой.

Ранее экс-солистка группы «Блестящие» заступилась за Ксению Бородину, которую раскритиковали подписчики за наряд, выбранный для похода на линейку по случаю начала учебного года. Ведущая надела короткие шорты и удлиненный пиджак. Ольга Орлова назвала Бородину самой стильной среди представительниц отечественного шоу-бизнеса, и заявила, что ее подруга и вовсе может ходить без одежды, поскольку обладает потрясающей фигурой.



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