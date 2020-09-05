 

Ляйсан Утяшева на каблуках раскрыла секрет упругих ягодиц

05.09.2020, 9:17, Разное

Ведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева, надев каблуки, показала эффективное упражнение для того, чтобы ягодицы стали упругими. Супруга Павла Воли выразила благодарность фолловерам за обратную связь и пообещала дальше делиться подобными лайфхаками.
На этот раз речь пошла не о правильном питании, а о физической нагрузке. Существуют упражнения, которые позволяют мышцам оставаться в тонусе. Одно из таковых и показала Ляйсан Утяшева. Она прислонилась спиной к стене и присела так, как будто внизу находится невидимый стул. По словам ведущей, в таком положении рекомендуется задержаться минимум 20 секунд, а количество подходов должно равнять двум. Только тогда удастся почувствовать ягодичные мышцы. Упражнение можно выполнять в любой обуви и одежде. Если обуть туфли на каблуках, то эффективность занятий вырастает в разы.

Утяшева добавила, что этот ролик в приложении TikTok набрал почти восемь миллионов просмотров. Поклонники выразили благодарность гимнастке за то, что она советует полезные упражнения. В очередной раз они восхитились ее физической формой.



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