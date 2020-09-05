Россиянин установил мировой рекорд по восхождению на Эльбрус

05.09.2020, 9:08, Новости дня

Спортсмен Евгений Марков из РФ совершил скоростное восхождение на высшую точку Европы – гору Эльбрус (высота 5642 м) за 3 часа 12 минут, установив тем самым мировой рекорд, сообщил директор международного фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race Евгений Колчанов.

«Есть мировой рекорд по восхождению на Эльбрус. Сегодня российский спортсмен Евгений Марков (ЦСКА/Salomon) с поляны Азау (2300 м) до западной вершины Эльбруса (5642 м) забежал за 3 часа 12 минут. Виталий Шкель (ЦГП и В «Терскол») уступил ему лишь две минуты (3 часа 14 минут)», – передает ТАСС слова Колчанова.

Однако Шкель установил мировой рекорд по скоростному восхождению на обе вершины Эльбруса. Дистанцию «Поляна Азау (2300 м) – западная вершина Эльбруса (5642 м) – восточная вершина Эльбруса (5621 м) – Поляна Азау (2300 м)» он преодолел за 4 часа 53 минуты 34 секунды.

«Таким образом он улучшил собственный результат на один час», – отметил Колчанов.

Российские спортсмены побили рекорд по скоростному восхождению на Эльбрус, который принадлежал поляку Андржею Баргиелю, он забежал на вершину за 3 часа 23 минуты и 37 секунд (август 2010 года). Рекорд вверх – вниз 4.20.45 (вверх 3.24.14) принадлежит эквадорцу Карлу Эглаффу (май 2017 года).

Напомним, в августе житель Кабардино-Балкарии Рамазан Джаппуев в возрасте 83 лет поднялся на Эльбрус в честь памяти первых строителей горного курорта.