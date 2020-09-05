В США девушка на 9 дней пропала в лесу и когда ее нашли, она не понимала, что с ней случилось

05.09.2020, 9:18, Разное

В конце июля 2020 года в американском штате Вашингтон в лесах Каскадных гор пропала 18-летняя девушка Джиа Фуда.

Через 9 дней ее нашли в удовлетворительном состоянии, однако девушка была не в состоянии объяснить что с ней произошло. И она вообще не понимала, что провела в лесу больше недели.

"Такое случается очень редко, это определенно чудо, что ее нашли через столько дней живой и что она была в порядке", – заявил один из полицейских.

Джиа Фуда уехала из своего дома в Мейпл-Валли, штат Вашингтон, 24 июля, она сообщила семье, что пойдет в поход, но никому не сказала, куда именно направляется.

На следующий день ее родители забеспокоились и заявили о пропаже в полицию. В тот же день автомобиль Джиа Фуды марки Тойота был найден брошенным на дороге у горного перевала Стивенс Пасс. В машине лежали личные вещи девушки, в том числе ее кошелек с картами и наличными. Как она могла уйти куда-то, бросив все это, казалось очень подозрительным.

Когда полицейские стали искать девушку, они выяснили, что ранее Фуда пообедала в кафе неподалеку, там ее засняла камера видеонаблюдения, а машину вероятнее всего бросила потому что у нее закончился бензин. Но куда потом пропала девушка, никто не мог понять.

Несколько дней семья и друзья Фуды расклеивали по всему району листовки с ее фото и информацией о ее исчезновении. Они также регулярно звонили на ее телефон, но он был отключен.

На восьмой день масштабных поисков оперативники со служебными собаками нашли в лесу блокнот Фуды и ее обувь, а чуть поодаль ее брошенный отключенный телефон и Библию.

Дальнейшие поиски вывели их к небольшому оврагу возле ручья. В овраге и была найдена девушка. Она была живой и на вид невредимой, только голодной. Как оказалось, все это время она почти ничего не ела и лишь пила воду из ручья.

Девушка почему-то никак не могла объяснить, что с ней произошло, у поисковиков сложилось впечатление, что она вообще не понимала, что с момента ее исчезновения в лесу прошло уже больше недели. При этом следствие исключает похищение или иное насилие.

Девушка подтвердила, что у нее и правда закончился бензин и после этого она решила дойти до города Скайкомиш пешком, но почему она не взяла с собой вещи и кошелек и что потом с ней произошло, описать затруднилась.

По ее словам, она думала, что провела в лесу максимум дня три. Она помнила, что ей было очень холодно ночью и что она пыталась собирать ягоды и есть их. На теле девушки нашли несколько небольших царапин, но в остальном она была в хорошем состоянии.

Фуду тут же доставили в больницу, где она провела около двух недель. Вспомнила ли она что-то еще за это время, в прессе не указано. Пыталась ли она искать дорогу из леса и почему провела все время в овраге у ручья, хотя до ближайшей дороги было всего две мили, тоже невыяснено.

По мнению многих американских комментаторов, случай с Фудой очень похож на многочисленные странные случаи исчезновения людей в лесу, так называемые "Исчезновения 411" (Missing 411). Снова брошенная по неизвестной причине обувь и другие вещи пропавшего, дезориентация, аномалии с восприятием времени.