 

Онколог назвала требующие срочного обращения к врачу симптомы

05.09.2020, 8:53, Разное

Онколог Елена Смирнова назвала симптомы, при появлении которых нужно не откладывать визит к врачу. С возрастом повышает риск развития рака прямой кишки, поэтому всем к 45 годам рекомендуется посетить консультацию проктолога.
Если говорить о симптоматике, то выделяются такие признаки: изменение стула, ложные позывы к дефекации, присутствующие болевые ощущения в области живота, его вздутие. При наличии онкологии существенно снижается работоспособность, уменьшается масса тела.

Самым простым методом диагностики является пальцевое ректальное исследование. Также нередко доктора отправляют пациентов на ректоскопию. После проведения осмотра доктор может назначить колоноскопию, биопсию, МРТ или КТ, УЗИ прямой кишки.



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