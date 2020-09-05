Медики назвали дешевую добавку, «вымывающую» лишний холестерин

05.09.2020, 8:53, Разное

Врачи заявляют, что болезни сердечно-сосудистой системы встречаются у многих людей. Для предотвращения рисков появления проблем со здоровьем они рекомендуют принимать добавку, которая доступна всем людям.

Доктора всегда рассказывают пациентам о высоком уровне холестерина в крови, который оказывает влияние на здоровье кровеносных сосудов. Из-за возникновения холестериновых бляшек, кровь плохо проходит артериями и в итоге они закупориваются. Организму необходимы жировые вещества для создания здоровых клеток, но он может закупоривать артерии, что влечет за собой проблемы со здоровьем и даже смерть человека.

Последнее исследование доказало, что увеличить уровень «хорошего» холестерина, а также «вымыть» плохой, поможет добавление в меню человека специальных добавок с рыбьим жиром или морской рыбы. Также омега-3 способствует снижению кровяного давления.