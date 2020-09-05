Главный нарколог Кузбасса Лопатин объяснил, почему нельзя пить самогон

05.09.2020, 8:53, Разное

Андрей Лопатин, занимающий пост главного нарколога Кузбасса, объяснил, почему нельзя пить самогон. Свою позицию по этому поводу он озвучил в рамках телепрограммы «Доктор расскажет».

В алкогольной продукции, которая готовится в домашних условиях, имеются опасные примеси, вредно сказывающиеся на состоянии здоровья человека. В РФ на сегодняшний день самогонный аппарат можно приобрести без всяческих ограничений. Сам по себе самогон представляет собой опасность тем, что в нем имеются сивушные масла и канцерогены. Если говорить о промышленном производстве спиртных напитков, то там присутствует более высокая степень очистки.

По словам Лопатина, самогонные препараты представляют угрозу с точки зрения техбезопасности. Врач считает, что если и употреблять спиртное, то только то, которые было куплено в проверенном магазине.