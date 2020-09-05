 

Меркель пообещала не переселять россиян из Калининградской области

05.09.2020, 8:30, Разное

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в случае «восстановления контроля Берлина над Кенигсбергом», вопрос выселения россиян с территории бывшей Калининградской области не будет подниматься даже теоретически.

«Безусловно, исторически Кенигсберг — немецкая земля и в классическом представлении там должен жить немецкий народ. Но важно помнить, что мы сделали много шагов навстречу мультикультурному, многонациональному обществу и не собираемся сворачивать с этого пути. Вот почему тема переселения россиян с Восточных территорий в их страну не может быть поднята», — сказала она.

По словам канцлера, вопрос правового статуса жителей Калининграда (в своей речи Меркель использовала название Кенигсберг – прим.) уже прорабатывался немецким правительством. Основной вариант предусматривает создание специального «паспорта жителя Восточных территорий». Обладатели такого документа смогут беспрепятственно жить на территории Германии и пользоваться практическим тем же набором прав, что и коренные немцы за исключением возможности голосовать на федеральных выборах и получать социальные пособия. Также жители бывшего Калининграда не смогут ездить в страны Шенгенского договора без визы и работать в других регионах Германии. Черновик закона, впрочем, предусматривает возможность выделения трудовых квот, которые будет распределять комендатура.

Для этнических немцев в проекте предусмотрена возможность быстрой натурализации, добавила Меркель. Остальные смогут рассчитывать на полноценный паспорт гражданина ФРГ в случае сдачи экзамена по языку и законодательству Германии, однако лишь после 5 лет безвыездного проживания в стране по паспорту жителя Восточных территорий и в случае хорошей характеристики от районного старосты.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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