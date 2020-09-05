Глава Минприроды провел совещание с врио губернатора ЕАО

05.09.2020, 8:08, Новости дня

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин прибыл с рабочей поездкой в Еврейскую автономную область (ЕАО), где провел совещание с врио главы региона Ростиславом Гольдштейном.

В ходе совещания Кобылкин и Гольдштейн обсудили актуальные вопросы экологической повестки субъекта. Основной темой стал переход области на новую систему обращения с отходами, передает РЕН ТВ.

«Еврейская автономная область обладает значительным природно-ресурсным потенциалом. Необходимо сделать все для того, чтобы, сохраняя уникальную экосистему региона, развивать его», – подчеркнул министр.

Врио губернатора ЕАО сообщил, что регион направил заявку для участия в федеральной программе судсидирования на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов на 12,3 млн рублей.

Планируется, что будет закуплено почти 500 контейнеров для обустройства 123 площадок.

Кобылкин в ходе поездки также отметил важность проведения на территории региона мероприятий по строительству защитных сооружений.