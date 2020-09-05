 

Индия призвала расширить СБ ООН

05.09.2020, 7:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинГлава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар в пятницу в ходе видеоконференции с участием глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС выступил за реформирование ООН и расширение числа членов Совета Безопасности этой организации.

«Глава МИД подчеркнул необходимость реформирования ООН с тем, чтобы эта организация отражала современные мировые реалии и настроения миллионов людей в мире. Он призвал расширить Совет Безопасности ООН как в категории постоянных, так и в категории непостоянных членов», – приводит сообщение индийского внешнеполитического ведомства ТАСС.

В сообщении указывается, что Джайшанкар считает необходимым реформировать и другие международные организации, такие как ВТО, МВФ, ВОЗ.

Министр иностранных дел Индии также призвал к расширению сотрудничества в рамках БРИКС в деле борьбы с терроризмом. Он выразил удовлетворение по поводу принятия антитеррористической стратегии БРИКС.

«Глава МИД заверил партнеров по БРИКС, что в качестве страны – председателя БРИКС в 2021 году Индия продолжит работу по укреплению сотрудничества внутри БРИКС во всех трех основных областях: политики и безопасности; экономики и торговли; развития связей между народами», – указывает ведомство.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, РФ также поддерживает идею реформирования СБ ООН, но выступает против попыток ограничить право вето постоянных членов Совбеза.



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