 

Канье Уэст стал кандидатом в президенты США в Кентукки и Миссисипи

05.09.2020, 7:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинАмериканский рэп-исполнитель Канье Уэст подал документы для регистрации кандидатом в президенты США в штатах Кентукки и Миссисипи, сообщил интернет-портал TMZ.

«Наша команда с удовольствием рассмотрит эту заявку и прилагающиеся к ней приблизительно 19 тыс. подписей, чтобы определить, сможет ли мистер Уэст быть включен [в бюллетени для голосования]», – передает ТАСС слова секретаря штата Кентукки Майкла Адамса.

К своей записи он прикрепил снимок, на котором запечатлен фрагмент заявки Уэста. Как уточняет портал, аналогичную заявку Уэст подал в пятницу в избирательную комиссию Миссисипи.

Напомним, 5 июля Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США. Позже он выбрал кандидата в вице-президенты Соединенных Штатов.

16 июля рэпер заполнил документы, чтобы официально претендовать на высший государственный пост в США в штате Оклахома. 28 июля Канье Уэст подал документы на регистрацию независимым кандидатом в президенты США в штате Нью-Джерси.

Президент США Дональд Трамп поддержал решение Уэста баллотироваться в президенты.

Очередные выборы президента США, как ожидается, состоятся 3 ноября.



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