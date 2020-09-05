VOAэкспресс 4 сентября 2020

05.09.2020, 7:13, Новости дня

США

Президент США дал пресс-конференцию и сделал два важных заявления. Во-первых, он сказал, что будет «очень рассержен», если выяснится, что Алексей Навальный отравлен.

Во-вторых, что США готовы помочь в разрешении индо-китайского конфликта.

А чуть раньше Трамп принял в Белом доме президентов Сербии и Косово. Он произвел сенсацию, заявив, что Сербия и Косово договорились о нормализации экономических отношений. Обе страны, входившие в состав бывшей Югославии, договорились заморозить переговоры о нормализации политических отношений на год, чтобы позволить укрепиться экономическому соглашению, заявили представители администрации США. Трамп также сказал, что Белград также взял на себя обязательство переместить свое посольство в Иерусалим, а Косово и Израиль согласились установить дипломатические отношения.

Беларусь

Светлана Тихановская, которую белорусская оппозиция считает победителем прошедших 9 августа президентских выборов в стране, выступила в пятницу, 4 сентября, на неформальном заседании ООН. Обсуждение ситуации с правами человека в Беларуси было организовано по инициативе Эстонии и при поддержке ряда других стран, в том числе США, Великобритании и Канады. Неформальная встреча, также известная как заседание «по формуле Аррии», используется для обсуждения тем, вынос которых на официальный уровень маловероятен из-за возможности оппозиции со стороны постоянных членов Совета Безопасности ООН.

В пятницу в Октябрьском районном суде Минска рассматривались дела шести белорусских журналистов, которые были задержаны 1 сентября во время освещения протестных акций. Тогда сотрудники правоохранительных органов Республики Беларусь задержали под предлогом проверки документов, а затем отправили в изолятор на улице Окрестина журналистов «Комсомольской правды в Беларуси» Марию Элешевич, Никиту Недоверкова и Святослава Зоркого, журналистов TUT.by Надежду Калинину и Алексея Судникова, а также журналиста «БелаПАН» Андрея Шавлюго.

Президента Белaруси Александра Лукашенко нужно убедить в невозможности быть главой государства, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Из Америки с любовью

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