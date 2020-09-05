 

Москвичам сказали, когда наступит бабье лето

05.09.2020, 7:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинВ Московском регионе прогнозируется бабье лето, но наступит оно после осеннего ненастья, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Бабье лето – да, оно в этом году прогнозируется. Теплая погода сейчас – это еще не бабье лето. Это просто летняя погода. Как вы знаете, бабье лето по определению – это период теплой погоды после осеннего ненастья, а пока холодов не было. Так что москвичам придется поежиться», – цитирует «Интерфакс» Вильфанда.

По словам метеоролога, ближайшие выходные в Москве будут еще теплыми: 4-6 сентября ожидается 23-25 градусов тепла, облачно с прояснениями. Такая погода больше характерна для летних месяцев и превышает климатическую норму.

Затем будет понижение температуры. В понедельник ожидается около +21, местами возможен небольшой дождь. Во вторник, 8 сентября, дожди усилятся, погода будет облачной, а температура будет в диапазоне +19-21 градус. Наконец, в среду, 9 сентября, уже +18, облачно и по-прежнему дождливо.

Вильфанд отметил, что после дождей должно наступить улучшение, однако сроки не назвал, пояснив, что обычно Гидрометцентр информирует о бабьем лете за 2-3 дня до его начала.

Кроме того, Вильфанд сообщил, что юг европейской части РФ в ближайшие дни ожидает «невыносимая жара», температура будет выше климатической нормы на 2-6 градусов.

Напомним, лето 2020 года признали самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Северном полушарии.

Ранее Гидрометцентр предупредил россиян об аномально теплой погоде в начале сентября.



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