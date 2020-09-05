Грузия связала кибератаку на лабораторию Лугара с ситуацией вокруг Навального

05.09.2020, 7:08, Новости дня

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в специальном заявлении 4 сентября провела параллели между кибератакой на лабораторию имени сенатора Ричарда Лугара в Тбилиси и ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Она назвала кибератаку «антигуманным актом», особенно в условиях пандемии, когда «роль лаборатории – важнейшая в деле спасения человеческих жизней».

По ее словам, это было «очередной попыткой устрашения Грузии».

Саломе Зурабишвили призвала обратить внимание на время кибератаки и «беспочвенные попытки, к которым прибегла российская сторона, чтобы отвести от себя подозрения по поводу происхождения вещества, использованного для отравления Алексея Навального».

Она призвала как можно скорее расследовать обстоятельства этой кибератаки.

Накануне в МВД Грузии заявили о кибератаке на грузинскую лабораторию имени сенатора США Ричарда Лугара из-за рубежа. Начато расследование, Грузия обратилась за помощью к западным партнерам.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявлял, что в Грузии и США есть лаборатории, в которых производятся химические вещества из группы «Новичок».