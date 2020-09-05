 

Грузия связала кибератаку на лабораторию Лугара с ситуацией вокруг Навального

05.09.2020, 7:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили в специальном заявлении 4 сентября провела параллели между кибератакой на лабораторию имени сенатора Ричарда Лугара в Тбилиси и ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Она назвала кибератаку «антигуманным актом», особенно в условиях пандемии, когда «роль лаборатории – важнейшая в деле спасения человеческих жизней».

По ее словам, это было «очередной попыткой устрашения Грузии».

Саломе Зурабишвили призвала обратить внимание на время кибератаки и «беспочвенные попытки, к которым прибегла российская сторона, чтобы отвести от себя подозрения по поводу происхождения вещества, использованного для отравления Алексея Навального».

Она призвала как можно скорее расследовать обстоятельства этой кибератаки.

Накануне в МВД Грузии заявили о кибератаке на грузинскую лабораторию имени сенатора США Ричарда Лугара из-за рубежа. Начато расследование, Грузия обратилась за помощью к западным партнерам.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявлял, что в Грузии и США есть лаборатории, в которых производятся химические вещества из группы «Новичок».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Реальное число умерших от COVID-19 в Испании может значительно превышать официальную статистику – СМИ

28.07 / Новый Gionee получил огромный аккумулятор и небольшой экран

04.09 / Hürriyet Daily News – Анкара обсудила с Москвой Сирию и Ливию

09.07 / В мире: “Вирусная бомба” зреет на южных рубежах России

24.06 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

28.08 / На прикурившего в церкви от свечи подростка завели дело в Чите

20.07 / Адвокат рассказал о состоянии Ефремова

14.07 / Гилейн Максвелл не признала себя виновной

13.07 / Трамп: я ценю мнение доктора Фаучи, но не всегда с ним согласен

15.07 / В Иране заявили о начале второй волны коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска