В Минсельхозе отреагировали на повышение цен на овсянку

05.09.2020, 6:48, Новости дня

Министерство сельского хозяйства РФ рассчитывает на стабилизацию цен на овес в стране за счет урожая 2020 года, сообщили в пресс-службе министерства.

«Минсельхоз не прогнозирует дефицита сырья для производства овсяных хлопьев на территории России. Сбор урожая 2020 г. будет способствовать стабилизации цен на овес», – цитирует ТАСС официального представителя министерства.

В Минсельхозе отметили, что овес выращивается во всех субъектах России. При этом порядка 40% валового сбора приходится на Сибирский федеральный округ и около 29% – на Приволжский федеральный округ.

В 2020 г. посевная площадь овса составила 2,5 млн га, что соответствует уровню прошлого года. По данным органов управления АПК субъектов, валовой сбор овса в текущем году прогнозируется на уровне прошлого года, добавили в министерстве.

Ранее Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сообщил, что цены на продовольственный овес стартовали с высоких значений, а в августе достигли новых исторических максимумов. Закупочные цены на овсяные хлопья превысили 26,8 тыс. рублей за тонну. В Алтайском крае стоимость достигла 11,5 тыс. рублей за тонну.

«Причины – очередное, третье подряд, сокращение посевов овса, а также крайне неблагоприятные погодные условия в регионах. Помимо сокращения валового сбора ожидается значительное снижение в урожае текущего года доли овса крупяных кондиций», – говорится на сайте ИКАР.

Кроме того, генеральный директор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сообщал, что в РФ за последние недели резко выросла стоимость гречки, а пшено напротив подешевело.