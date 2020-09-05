 

Мнение: Обстоятельства массовых беспорядков

05.09.2020, 6:15, Разное

На белорусском ТВ выложили новую подборку видео с участниками массовых беспорядков в Минске 9-12 августа.
В числе прочих, органы вычислили одного из участников вооруженного нападения на грузовик, с помощью которого перекрывали улицу во время протестов.

Особенно порадовал деятель, который заявил, что "я вышел, потому что прочитал в интернете, но потом все понял…".
Вспомнился "Джей и Молчаливый Боб" и "Ой, я читала в интернете…"

Источник: Colonel Cassad



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