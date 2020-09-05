Не забудут, не простят

05.09.2020, 6:10, Разное

Правительство Германии ясно дает понять: отравление Навального «Новичком» будет иметь серьезные последствия для России.

Правительство Германии в среду получило «неопровержимые доказательства» того, что Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Новость, которая в заявлении правительства названа «шокирующим событием», поступила после исследований его анализов в федеральной военной лаборатории. Многие немецкие политики — от рядовых депутатов Бундестага до канцлера Ангелы Меркель — уже высказались по этому поводу. Они ждут от РФ объяснений и готовы на ответные шаги, если объяснения их не устроят.

Алексей Навальный все еще в берлинской клинике «Шарите» — в искусственной коме и на ИВЛ. Во вторник пресс-служба клиники в третий раз за последние 10 дней повторила в релизе: состояние — серьезное, симптоматика постепенно снижается, но восстановление, скорее всего, будет долгим, исключить долгосрочные последствия для организма нельзя.

Еще в прошлый понедельник в клинике заявили, что подозревают у Навального отравление — в его организме нашли ингибиторы холинэстеразы. То есть версию с упавшим сахаром и нарушенным обменом веществ немецкие врачи отмели сразу.

Еще на прошлой неделе издание Spiegel сообщило, что врачи «Шарите» обратились за помощью в лабораторию Бундесвера — вооруженных сил Германии.

В расположенной в Мюнхене лаборатории в обстановке строжайшей секретности работают военные эксперты по химическому оружию и ядам. Они и обнаружили в организме Навального следы «Новичка».

Общее заявление правительства, последовавшее после новости о найденном «Новичке» и встречи Меркель, Мааса, министра внутренних дел, министра финансов, министра обороны, министра юстиции и главы правящей партии ХДС, звучит максимально жестко. Правительство Германии, говорится в заявлении, «осуждает это нападение самым строгим образом» — и далее: «Российское правительство должно немедленно объясниться в связи с произошедшим». В этом же заявлении правительство обещает обсудить эту ситуацию с партнерами по ЕС и НАТО, а также обратиться в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Если новость о найденных ингибиторах холинэстеразы была обнародована пресс-службой клиники, а дальше последовали комментарии политиков, то тут последовательность была обратной: о том, что вещество в организме Навального из группы «Новичок», мы узнали сразу из заявления правительства. И это логично: речь уже не только о здоровье Навального, речь — о политике. И о действиях на политическом уровне.

«Очевидно, что это отравление могло быть организовано и совершено исключительно с помощью российского правительства», — говорится в заявлении правящего блока ХДС/ХСС. Отравление Навального сравнивается с отравлением Сергея Скрипаля.

Буквально через пару часов после публикации общего правительственного заявления Ангела Меркель в своем выступлении призвала российские власти к ответу. Она назвала Навального «жертвой преступления» и заявила, что «кто-то пытался заставить его замолчать». «Мы ждем, что правительство РФ объяснится по этому поводу, — добавила канцлер. — Сейчас возникают очень трудные вопросы, на которые только российское правительство может ответить и должно ответить».

В среду в МИД Германии был вызван российский посол Сергей Нечаев. На сайте российского посольства в Германии опубликован короткий отчет об этой встрече, в котором посольство РФ призывает «партнеров избегать политизации данного инцидента» и выражает надежду на «полноценное сотрудничество и обмен информацией».

Про обмен информацией — отсылка к особенно циничному в данных обстоятельствах запросу о правовой помощи от Томского линейного отдела МВД, который Генеральная прокуратура РФ 27 августа направила в министерство юстиции Германии.

К слову, уголовное дело в РФ об отравлении Навального до сих пор не возбуждено — в запросе Генпрокуратуры поводом для запроса обтекаемо названы «проверочные мероприятия».

В письме — целый список вопросов, преимущественно медицинского характера: какой диагноз у Навального, обнаружены ли у него хронические заболевания, какие лекарства ему дают, каковы результаты анализов, исследований нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой системы? Кроме этого — просьба представить медицинскую карту пациента, а также образцы его крови, мочи, слюны, волос, ногтей и эпителия.

По словам профессора уголовного права из Берлинского университета имени Гумбольдта Мартина Хегена, немецкие правоохранительные органы могут сами решать, представлять ли запрошенную информацию, особенно в свете последних событий. Российская Генпрокуратура ссылается на Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи. По мнению Мартина Хегена, «Германия представит информацию России, только если в РФ будет независимое объективное расследование; очень сложно представить, что Германия поддержит расследование, которое является политически мотивированным».

Еще один вопрос — может ли прокуратура Германии сама возбудить уголовное дело?

«Навальный — житель России, который был отравлен на территории России, это дело вне юрисдикции Германии,

— объясняет Мартин Хеген. — При этом оно может попасть под германскую юрисдикцию, если уже во время нахождения в «Шарите», то есть в Германии, наступят какие-то серьезные последствия совершенного в РФ преступления — например, будут установлены тяжелые последствия для организма».

Тем не менее, по словам Хегена, Германия может — и, скорее всего, будет — проводить расследование, другое дело, что его итогом не сможет стать суд в Германии. Но в этом случае прокуратура должна будет решить, как распорядиться результатами расследования — передать их РФ (если там будет возбуждено уголовное дело и вдруг организовано независимое расследование) либо передать их правительству Германии или придать огласке.

Один из объектов возможных санкций — строящийся газопровод «Северный поток — 2»,

интересы которого Германия до сих пор продолжала лоббировать, несмотря на активное несогласие части партнеров по ЕС и бурную критику со стороны США. За санкции в адрес «Северного потока — 2» уже высказалось несколько депутатов парламента из партии «Зеленые» еще после первого сообщения «Шарите» о наличии в организме Навального ингибиторов холинэстеразы. Но «зеленые» в большинстве своем с самого начала были среди противников проектов. Теперь санкции в отношении газопровода поддерживает и Норберт Реттген, глава комитета Бундестага по внешней политике и один из кандидатов на пост главы ХДС. «Необходим ответ Европы, — заявил он в четверг. — Нам нужно придерживаться жесткой политической линии, мы должны отвечать на единственном языке, который понимает Путин, — а это экспорт газа». С ним согласен немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, председатель ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности: «Если мы вместе с нашими партнерами хотим послать Москве ясный сигнал, экономические отношения должны быть на повестке, а это значит, в том числе, Северный поток — 2».

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Сама Ангела Меркель только на прошлой неделе настаивала на завершении строительства «Северного потока — 2». В свете последних новостей канцлер эту тему пока не поднимала, но глава парламентской фракции ХДС Ральф Бринкхаус уже отметил, что будущее газопровода под вопросом.

Многие европейские партнеры, к которым намерена обратиться Германия, уже высказались. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала отравление Навального «подлым и трусливым актом» и отметила, что «виновные должны предстать перед законом». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал «возмутительным» «использование химического оружия против Алексея Навального».

Похоже, в оценке отравления Навального европейские партнеры едины и готовы к конкретным шагам.

Мария Епифанова

«Новая газета»