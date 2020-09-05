 

Крупнейший банк мира столкнулся с нехваткой денег

05.09.2020, 6:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинКрупнейший в мире банк Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) и несколько других китайских банков испытывают нехватку денег, кридитные организации планируют провести рекордные займы, сообщают СМИ.

ICBC и три других китайских банка намерены в сентябре выпустить облигации на 195 млрд юаней (29 млрд долларов), утверждает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В августе Народный банк Китая (центробанк) укрепил курс юаня на 12 базисных пунктов до 6,8891 за доллар. Согласно статистике регулятора, это максимальное значение с 23 января текущего года.

В мае ЦБ Китая понижал курс юаня до минимума с февраля 2008 года.



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