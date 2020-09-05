 

США собрались внести в черный список производителя чипов из Китая SMIC

05.09.2020, 5:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинВласти Соединенных Штатов изучают возможность внесения в черный список китайского производителя полупроводниковой продукции SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), сообщила официальный представитель Пентагона Сьюзен Гоф.

«Министерство обороны США в настоящее время работает с другими [американскими] ведомствами над оценкой доступной информации с целью определить, являются ли действия SMIC основанием для его добавления в [черный] список Министерства торговли», – приводит слова официального представителя Пентагона ТАСС.

Гоф пояснила, что внесение производителя чипов из КНР в черный список приведет к «более тщательной проверке всего экспорта для SMIC».

Напомним, 16 мая 2019 года глава Белого дома Дональд Трамп запретил совершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США, после чего министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список. Сразу же после этого американские ИТ-компании, включая Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel, приостановили сотрудничество с Huawei. О прекращении бизнес-контактов с Huawei объявила и Google.

В дальнейшем черный список США пополнили еще несколько китайских компаний.

В качестве ответа Huawei Technologies перевела инвестиции из США в Россию, расширила команду российских ученых и повысила им зарплаты.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Билецкий предложил белорусам помощь “Нацкорпуса”

25.06 / В Минкомсвязи предложили компенсировать российским IT-компаниям отмену льгот по НДС

25.08 / Пожар в Краснодарском крае повредил рощи с реликтовыми деревьями

30.07 / Добровинский дал прогноз по приговору Ефремову

02.07 / Мишустин указал на поддержку предложенного Путиным курса по итогам голосования по Конституции

30.07 / Белоруссия и Украина договорились об усилении пограничного режима

02.08 / Россия в июле сохранила добычу нефти на уровне июня

07.08 / Выход США из договоров объяснили концепцией «Быстрого глобального удара»

31.07 / Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

29.08 / Автомобили марки Jetta пользуются популярностью в Китае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска