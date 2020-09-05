МИД предостерег ЕС от «голословных обвинений» в отравлении Навального

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05.09.2020, 5:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на встрече с главой представительства ЕС в Москве Маркусом Эдерером указал на недопустимость политизации отравления Алексея Навального и выдвижения «голословных обвинений в жанре «мегафонной дипломатии».

МИД выступил так «в связи с заявлением Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля от имени Евросоюза от 3 сентября о ситуации вокруг Алексея Навального», сообщается на сайте МИД России.

Также подчеркнута необходимость «задействования имеющихся российско-германских правовых механизмов на основе запроса Генеральной прокуратуры Российской Федерации для обмена информацией и прояснения реальных обстоятельств случившегося», говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, ранее в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок».



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