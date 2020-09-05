 

Китай пообещал обеспечить страны БРИКС вакциной от коронавируса

05.09.2020, 5:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинМинистр иностранных дел КНР Ван И сообщил о готовности Китая удовлетворять потребности стран БРИКС в вакцинации от нового коронавируса.

«Мы будем уделять пристальное внимание потребностям населения стран БРИКС в вакцинации от коронавируса и принимать активные меры [для их удовлетворения]», – приводит ТАСС слова Ван И со ссылкой на МИД Китая.

Глава МИД Китая напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин ранее публично объявил, что разработанные Пекином препараты «станут достоянием всего человечества». «Вакцина – важное оружие, которое нам необходимо для победы над коронавирусом, – подчеркнул министр. – Она не должна быть монопольным продуктом какой-либо одной страны».

Ван И указал на важность продвижения сотрудничества между государствами БРИКС в этой сфере и создания совместного научно-исследовательского центра для разработки эффективных вакцин.

Тем временем президент США Дональд Трамп объявил, что американская вакцина от коронавируса может быть готова в течение октября. «Мы идем по плану в том, что касается получения вакцины до конца нынешнего года, и может быть даже до 1 ноября. Мы думаем, что сможем даже заполучить ее в течение октября», – сказал американский лидер.

Среди основных разработчиков американской вакцины он выделил три компании: Pfizer, Johnson & Johnson и Moderna.

Накануне ведущий международный научный журнал The Lancet подтвердил эффективность российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса разработки Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Кроме того, в конце августа российский лидер анонсировал скорое появление новой российской вакцины против коронавирусной инфекции разработки Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», регистрация которой ожидается в октябре.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина «Спутник V» поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Позже в РФПИ сообщили о получении заявок на приобретение 1 млрд доз более чем из 20 стран мира.

Так, РФ уже заключила соглашение с Индией на производство более 300 млн доз вакцины «Спутник V». В тот же день Турция решила провести испытания российской вакцины.



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