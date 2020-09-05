Американские танки переброшены на границу с Белоруссией

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05.09.2020, 4:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинВ Литву прибыла тяжелая американская бронетехника, ее перебросили для учений на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде у границы с Белоруссией.

Минобороны Литвы утверждает, что учения были запланированы заранее, они «не связаны с какими-либо событиями в регионе», передает Deutsche Welle.

Развертывание начали военные из второго батальона 69-го полка второй бригады сухопутных сил США.

В маневрах планируется задействовать американские танки Abrams, гусеничные платформы Bradley, вездеходы и другую вспомогательную технику. Также в учениях будут участвовать литовские военные и батальон НАТО.

Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявлял, что к попытке госпереворота в Белоруссии причастны «деструктивные силы», подогреваемые властями Польши, Литвы, Чехии и Украины.

О подготовке к учениям военных США в Литве сообщалось 2 сентября.

Предыдущие учения в Литве на границе с Белоруссией проходили в ноябре 2019 года.

Маневры Gelezinis Vilkas 2019 – II («Железный волк 2019 – II») проходили на полигоне в Пабраде, в них задействовали около 4 тыс. военнослужащих из 11 стран НАТО и более 1 тыс. единиц боевой техники.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Прибалтика заманивает армию США.



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