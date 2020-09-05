Светлана Тихановская призвала ООН создать мониторинговую миссию в Беларуси

05.09.2020, 4:25, Новости дня

В пятницу лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала ООН осудить репрессии президента Александра Лукашенко против участников мирных протестов, которые обвинили его в фальсификации результатов президентских выборов.

Выступая на виртуальном неформальном заседании Совета Безопасности ООН, Тихановская также призвала ООН направить в Беларусь международную мониторинговую миссию и заявила, что Комиссия ООН по правам человека должна провести там специальное заседание, посвященное ситуации с правами человека.

Тихановская также призвала международное сообщество ввести санкции в отношении лиц, ответственных за нарушения на выборах «и преступления против человечности».

«Мы, белорусский народ, нуждаемся в помощи Организации Объединенных Наций, чтобы остановить вопиющие нарушения прав человека и циничное пренебрежение человеческим достоинством, – сказала Тихановская, – Мы просим ООН осудить чрезмерное применение силы белорусскими спецслужбами против протестующих».

Лидер оппозиции выступала по видеосвязи из Вильнюса, столицы Литвы, куда она бежала после того, как Лукашенко начал репрессии.

Лукашенко, находящийся у власти 26 лет, после своей победы на выборах 9 августа столкнулся с волной протестов оппозиции. Он отверг обвинения оппозиции и стран Запада в том, что результаты голосования было сфальсифицированы, и отказался уйти в отставку.

Эксперты по правам человека из ООН заявили, что на этой неделе они получили сообщения о сотнях случаев пыток, избиений и жестокого обращения с белорусскими демонстрантами со стороны полиции.

Правительство отрицает жестокое обращение с задержанными и заявляет, что его силы безопасности действовали надлежащим образом.

«Мы настоятельно призываем Организацию Объединенных Наций направить в Беларусь международную миссию для документирования ситуации на местах», – сказала Тихановская, добавив, что Специальному докладчику Организации Объединенных Наций по Беларуси необходимо предоставить свободный доступ и передвижение по стране.

Тихановская стала единым кандидатом от оппозиции на выборах после того, как более известные фигуры, включая ее мужа-активиста, находящегося в заключении, были лишены возможности участвовать в выборах.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду, что Соединенные Штаты и европейские партнеры вместе рассматривают вопрос о введении точечных санкций в отношении всех, кто причастен к нарушениям прав человека в Беларуси.

На этой неделе высокопоставленные представители Госдепартамента США сообщили агентству «Рейтер», что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций в отношении семи граждан Беларуси, которые, по его мнению, были причастны к фальсификации результатов выборов и насилию против мирных демонстрантов.

Лукашенко обвинил иностранные державы в поддержке протестов, но не представил никаких доказательств. Оппозиция отрицает причастность иностранных сил к протестам. НАТО также отрицает утверждения о том, что альянс концентрирует силы у границы с республикой.