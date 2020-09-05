 

США готовы помочь договориться Индии и Китаю

05.09.2020, 4:25, Новости дня

США готовы помочь в разрешении конфликта между Индией и Китаем за территории в Гималаях. Об этом заявил президент Дональд Трамп.

Трамп предупредил, что ситуация сложилась очень серьезная, намного более серьезная, чем считают многие.

После вооруженных столкновений в июне, в результате которых погибли 20 индийских военнослужащих и неизвестное число китайских солдат, Индия и Китай перебросили в этот регион подкрепления.

Министры обороны Индии и Китая провели переговоры в Москве в пятницу: китайская сторона возложила на Дели всю ответственность за произошедшее.

Дональд Трамп заявил, что США предложили помощь обоим государствам в снижении напряженности. Ранее Трамп предлагал аналогичную помощь, однако Китай отказался от этого предложения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / На границе с Польшей откроется еще один пункт пропуска

03.09 / Видео: Символы СССР опять приравняли к свастике

26.08 / Оппозиция посчитала статус нового правительства Белоруссии спорным

12.08 / Астронавт НАСА показал Бейрут после взрыва из космоса

14.07 / Ученые указали на способность пыльцы предсказать окончание сезона COVID-19

03.07 / Кравчук: Когда немецкий журналист написал книгу обо мне на основе надуманных фактов, я не просил защиты у немецких друзей, а защищался в суде

07.07 / В США предложили урезать помощь Грузии

09.07 / Рэпер Джиган объявил себя «официально психбольним»

11.08 / В Киеве мошенники присвоили себе помещение полиции

18.08 / После встречи с Лукашенко задержали трех работников Минского завода колесных тягачей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска