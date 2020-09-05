США готовы помочь договориться Индии и Китаю

05.09.2020, 4:25, Новости дня

США готовы помочь в разрешении конфликта между Индией и Китаем за территории в Гималаях. Об этом заявил президент Дональд Трамп.

Трамп предупредил, что ситуация сложилась очень серьезная, намного более серьезная, чем считают многие.

После вооруженных столкновений в июне, в результате которых погибли 20 индийских военнослужащих и неизвестное число китайских солдат, Индия и Китай перебросили в этот регион подкрепления.

Министры обороны Индии и Китая провели переговоры в Москве в пятницу: китайская сторона возложила на Дели всю ответственность за произошедшее.

Дональд Трамп заявил, что США предложили помощь обоим государствам в снижении напряженности. Ранее Трамп предлагал аналогичную помощь, однако Китай отказался от этого предложения.