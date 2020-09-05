Мнение: Какие книги стоит поискать на Книжной ярмарке в Манеже в эти выходные

05.09.2020, 3:50, Разное

На этой неделе в московском Манеже (ура, самый центр) проходит Московская книжная ярмарка (ММКЯ). Вот я собрала некоторые любопытные книги из числа тех, которые там можно будет приобрести. Любопытствуйте, может, найдете что-то по своим интересам.

(Лично я там буду живьем со своей новой книгой анекдотов псевдо-хармса "Лев Толстой очень любил детей" завтра, в субботу, в 13.00 с презентацией на сцене 3 "Мифология".)

Предупреждаю, это не список "лучшего" или "самого интересного". Это мой личный очень пристрастный список, причем основанный пока не на моем прочтении, а на рекомендации друзей и аннотациях.

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Издательство "Слово"

Павел Алешин. "Династия д'Эсте. Политика великолепия. Ренессанс в Ферраре"

Искусствовед и замечательный переводчик итальянской поэзии Павел Алешин написал исследование о некоторых из своих подопечных — представителях феррарской правящей династии Эсте, ее истории и вкладе в мировую культуру. Тут главное еще, что все не вразнобой, как обычно про историю Италии, а собрано в одном месте про конкретную династию.

Это должно быть дико интересно для всех, кто любит Возрождение, очень жду возможности полистать ее.

Мое родное издательство "Бомбора"

Лара Прескотт. Секреты, которые мы храним. Три женщины, изменившие судьбу "Доктора Живаго"

Это как бы роман, но основанный на реальных событиях. Вот аннотация:

Пока в Советском Союзе возлюбленная Бориса Пастернака Ольга Ивинская стойко выдерживает все пытки в лагере для политзаключённых, две девушки-секретарши из Вашингтона, Ирина и Салли, помогают переправить текст романа за рубеж. Каждая из них сделает всё возможное, чтобы книга увидела свет, несмотря на запреты, страх и боль. "Секреты, которые мы храним" мгновенно стал бестселлером New York Times.

Мик Уолл. Жизнь и смерть Джими Хендрикса: биография самого эксцентричного рок-гитариста от легендарного Мика Уолла

Аннотация: Это необычное психоделическое путешествие в темное сердце 60-х. В то время, как музыка становилась всё отвязнее, а наркотики всё тяжелее, на олимп музыкальной славы взошла новая рок-звезда. Джими Хендрикс — виртуозный гитарист, человек-загадка, человек-легенда. Изучив солидный список книг и интервью, Мик Уолл представил свое, совершенно не похожее на других исследование жизни и смерти Джими Хендрикса. Это не только стремление разобраться в цепочке событий, который привели к его гибели в 27 лет, но и совершенно аутентичное погружение в эпоху. Мик Уолл — ведущий музыкальный журналист и биограф в мире рок-музыки. Автор бестселлеров "Metallica. Экстремальная биография группы", "AC/DC. В аду мне нравится больше", "Black Sabbath. Добро пожаловать в преисподнюю!" и "Последние гиганты. Полная история Guns N’ Roses".

Мои книги на стенде есть все, кстати, если кому хочется собрать комплект!

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Эта книга не знаю, будет ли на стендах, успели ли напечатать, но обещали, что выйдет в сентябре. Так что пусть тут будет, чтобы я сама не забыла купить

Издательство "Рипол-Классик"

Артем Рондарев. "Эпоха Распада. Грандиозная история музыки ХХ века"

Рондарев — это офигенный музыкальный журналист, очень давно читаю. Жду эту книгу.

Аннотация: В основу настоящей книги положен цикл лекций, прочитанных в рамках курса «Современная музыка», где под современной музыкой подразумевается весь спектр основных жанров, течений и стилей, характерных для XX века, – от академического авангарда до джаза, рок-н-ролла, хип-хопа и электронной музыки.

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Музей русского импрессионизма

как обычно, с великолепными каталогами.

Они все хорошие, но обратите внимание на две книги про Анненкова — одна каталог только что закончившейся выставки «Юрий Анненков. Революция за дверью», а вторая монография И. В. Обуховой-Зелиньской «Юрий Анненков. Портреты сквозь время».

Еще там будет представлен каталог открывающейся на днях выставки Виноградова, кто запасливый — хватайте.

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Стенд Музея AZ

"50 фактов о коллекционере Костаки"

Про великого коллекционера, который сохранил для нас русский авангард. Классная полиграфия и дизайн.

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на стенде Еврейского культурного центра

Ноа Айзенберг. "Касабланка навсегда. История создания и жизни киношедевра"

Аннотация: На основе архивных исследований и интервью с кинематографистами, родственниками членов актерского состава и съемочной группы и поклонниками фильма, автор исследует превращение непоставленной пьесы в классический сценарий, описывает влияние Второй мировой войны и цензуры на процесс создания «Касабланки» и объясняет, каким образом фильм продолжает восхищать зрителей и оставаться неизменной частью массовой культуры спустя почти восемьдесят лет после выпуска.

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Эта книга не знаю, будет ли на стендах, но она хорошая, так что все равно включаю.

Издательство "Кабинетный ученый"

Андрей Рыбалка. "В поисках варягов: гипотезы, интерпретации, фикции"

Тут я уже писала о ней подробно. В книге отвечается на всякие любопытные загадки истории: Именовался ли в географических сочинениях конца XVI в. остров Рюген прямо Русией? Откуда взялась «мекленбургская генеалогия» Рюрика? Был ли Одоакр «русским князем»? Что за «рутены» проживали во Фландрии в раннем Средневековье? Наблюдал ли художник Ерменев штурм Бастилии? Был ли «владелец влесовых дощек» Изенбек туркменским беем, а известный антинорманист Савельев потомком болгарских царей? В какого Юпитера веровал еретик Эмон де ла Фосс? Был ли киевский воевода Адам Кисель потомком киевского же воеводы Свенельда?..

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А вот совсем другая степь, не нонфикшн. Из этого я ничего не читала, но мое внимание они привлекли.

Издательство "Вече"

Э. Троллоп. "Фрамлейский приход"

Всем, кто любит настоящие английские романы и испытывает их острую нехватку! Немедленно читать Троллопа. И те, которые уже переведены на русский, и этот свежий перевод.

Чистое романное наслаждение.

Издательство "Азбука"

Сесил Скотт Форестер. "Грейхаунд", или Добрый пастырь

Книга от автора серии о Хорнблауэре. Это — про другого героя. Книга, которую называли «пожалуй, лучшим приключенческим романом о Второй Мировой войне» (Life) и «самым увлекательным морским приключением со времен хемингуэевского “Старика и моря”» (The Guardian). Действие происходит в самом начале Второй Мировой войны. Международный конвой из 37 кораблей союзников должен пересечь неспокойные и таящие много опасностей воды северной Атлантики.

Экранизация с Хэнксом должна была выйти в этом году.

Не знаю, будет ли на стенде, но поискать стоит

Издательство "Эксмо"

Роман Шмараков. "Автопортрет с устрицей в кармане"

Как бы английский детектив, но на самом деле нет, книга, при чтении которой я чувствую себя необразованной идиоткой, но при этом гогочу от удовольствия.

Издательство "Флюид"

Юрий Смирнов. Вселенная неформат

Современная поэзия. Цветное издание с пугающими ошеломительными иллюстрациями работы Олега Пащенко. Вот рецензия на нее Визеля.

Госпожа, пишет Вам

Раб Ваш Максим.

Господин утонул в одной из этих цусим.

В тело его вошли бальзам и бальзамин.

Я на конце ойкумены

Остался совсем один.

Всё, что поддерживает во мне огонь,

Это Ваши прекрасные ноги

И родная римская вонь.

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Подарочное издание "Алисы в стране Чудес"

13 художников перевели «Алису в стране чудес» на свой визуальный лад и создали современный визуальный текст. Подробно о проекте тут.

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Если у вас тоже есть что-то новое, что запомнилось на этой ярмарке, рассказывайте в комментариях, пожалуйста.