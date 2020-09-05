В Германии заявили о неуязвимости РФ к давлению Запада

05.09.2020, 3:48, Новости дня

Значительные валютные резервы сделали Россию неуязвимой к давлению Запада, говорится в статье старшего бизнес-редактора немецкого издания Die Welt Хольгера Цшэпитца.

В статье отмечается, что на Западе обсуждают возможность ужесточения экономических санкций против России, но ситуация изменилась и значительно отличается от положения дел в прошлые годы, передает РИА «Новости».

«У РФ пятые по величине финансовые резервы в мире и шестой с конца размер государственного долга. Правительство находится в комфортном положении, будучи не слишком уязвимым в геополитическом плане», – приводится в публикации мнение стратега независимой консалтинговой компании Macro-Advisory Криса Вифера.

Цшэпитц напомнил, что за время кризиса РФ значительно нарастила свои резервы, недавно их объем достиг рекордного уровня – 600 млрд долларов. Это произошло даже несмотря на сохранение антироссийских санкций и на не самые высокие цены на нефть, которые, по мнению автора, являются главным источником доходов России.

Старший бизнес-редактор немецкого издания уверен, что к таким успешным результатам привела экономическая политика президента РФ Владимира Путина, который, по мнению Цшепитца, «имеет ряд очень важных принципов и убеждений в экономической сфере». Автор особенно выделил стратегию РФ по наращиванию финансовых резервов и стремление избежать чрезмерной долговой нагрузки. Также эксперт подчеркнул важность реструктуризации российских валютных резервов, а именно отказ от доллара в пользу увеличения запасов золота.

Именно благодаря всем этим действиям, по мнению Цшепитца, российские резервы смогли достичь рекордных показателей. Автор указывает, что только в этом году государственная казна РФ дополнительно получила 47 млрд долларов, причем доля золота (с учетом роста цен на него) составила около 38 млрд.

Напомним, к 1 августа золотовалютные резервы РФ достигли 591 млрд 753 млн долларов, увеличившись за год почти на 72 млрд долларов.

Объем международных резервов по состоянию на 28 августа составил 591,8 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 1,0 млрд долларов США, или на 0,2%, за счет положительной переоценки, частично нивелированной продажей иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что стратегия РФ принесла стране миллиарды долларов.