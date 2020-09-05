Мнение: О сразу трёх потрясающих находках в «деле Навального»

05.09.2020, 3:40, Разное

Ударно завершилась пятница – сразу три по-настоящему шокирующих откровения по резонансному делу о попытке отравления российского оппозиционера Алексея navalny Навального боевым ОВ группы «Новичок». Из этого вывод – петля на шее сжимается всё туже. И, кажется, кто-то закапывает себя сам.

Вот только… На чьей шее эта петля?

Начнём по порядку значимости от малого к великому.

Пункт первый. Признанный эксперт по «Новичку» Владимир Углев, которого СМИ называют одним из разработчиков этого яда, переобулся на лету. Если раньше он отрицал использование своего детища для отравления оппозиционного блогера, то теперь – нет оснований не верить выводам немецкой экспертизы.

По новой версии Владимира Углева, «Новичок» подсыпали Алексею Навальному в стакан с чаем, причём в минимальной концентрации. Это, якобы, объясняет и позднюю симптоматику, и отсутствие признаков отравления у тех, кто летел с оппозиционером в соседнем кресле, и медленное развитие процесса, давшее возможность спасти надежду всего прогрессивного человечества.

Что не так? Пероральное введение токсина из группы ингибиторов АХЭ, в реальности приводит к быстрой и характерной клинической картине – резкому сужению зрачков (до 1-2 мм), симптоматике ПТЭ, одышке, падению А/Д, лихорадке и проч. Насколько можно судить по выписке из истории болезни, у Алексея Навального в момент поступления в Омскую БСМП №1 не было и половины подобного. Потому и омские врачи не заподозрили интоксикацию фосфорорганикой.

Пункт второй. «Перехват» Александра Лукашенко. Это вообще просто подарок для всех. Сторонники оппозиционера уже стократ высмеяли расшифровку, где вместо Ангелы Меркель и Анджея Дуды скверно написанные роли озвучивают некие Ник и Майк, говорящие по-английски с белорусским акцентом. Кажется, даже СБУ, предъявившая миру монтаж подлинных переговоров т.н. командира «Народного ополчения Донбасса» Игоря Безлера накануне катастрофы «Боинга» рейса МН-17, действовала намного тоньше.

Что не так? Достаточно послушать казённо-верноподаннический фрагмент – Президент #Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы, чиновники и военные верны президенту, – чтобы понять, где и кем была изготовлена эта запись.

Тем не менее, #Москва тут формально не при чём, и хотя разыграть краплёную карту с белорусским перехватом не сможет на внешней арене, для внутреннего употребления прокатит.

Пункт третий. Практически, рояль в кустах. По данным Der Spiegel, немецкие эксперты якобы обнаружили следы яда на некой бутылке, которую Алексей Навальный взял с собой в поездку по регионам России. По официальной версии, её сохранили родственники оппозиционера и позже передали экспертам в Берлине. Предположительно, Алексей Навальный отпил из бутылки уже после того, как яд попал в его организм, оставив на ней следы отравляющего вещества. Также утверждается, что яд был обнаружен в образцах крови, мочи и на коже политика

Что не так? По заявлениям пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, её патрон ничего, кроме чая в ажропортовом буфете, не пил перед посадкой на самолёт в Томске. И на борту лайнера – тоже. Более того, ни одна бутылка Навального доселе нигде не упоминалась. А сообщения о том, что её бережно сохранили родственники (жена? брат?) оппозиционера, которых в момент покушения не было даже близко, усиливает градус скепсиса.

Более того, если яд был обнаружен на коже Алексея Навального, то почему никак не пострадала Кира Ярмыш, которая всё, это время была рядом со своим… кумиром. Её контакт с оппозиционным политиком можно назвать самым тесным, и первую помощь ему оказывала она же. Но – никакой, даже минимальной симптоматики. Чудо? Или кому-то изменило чувство меры? Да, нетерпение тоже может быть плохим советчиком.

А вообще есть один чёткий критерий подлинности «Новичка» в организме Алексея Навального. Как известно, Генпрокуратура РФ ещё неделю назад направила в Министерство юстиции ФРГ официальный запрос о представлении результатов анализов российского пациента и взятых образцов его биологических жидкостей и тканей. Вполне законная просьба стороны, подозреваемой в совершении преступления, дать ей возможность ознакомиться с выводами обвинения и провести независимую экспертизу. Более того, эти данные необходимы для того самого тщательного расследования, к которому Москву призвал Берлин: дело не только в доказательстве самого факта отравления, но и в возможности установить конкретный токсин, от чего уже можно устанавливать круг подозреваемых.

Так вот, если российские следователи, раскрывшие для немецких юристов данные доследственной проверки причин госпитализации Алексея Навального, получат в ответ все детали заключения химико-токсикологической экспертизы, а также запрошенные образцы, это покажет, что германские компетентные органы не просто на 100% уверены в своей правоте, но даже были бы не против получить её подтверждение и от российской стороны. Если же найдутся формальные причины для отказа россиянам, значит, на свет появилось очередное «хайли-лайкли», на фоне которого даже расшифровки Лукашенко выглядят более чем пристойно.

Как думаете, пойдут ли немцы на сотрудничество с Россией в деле об «отравлении Навального»? Или им априори и так всё ясно?