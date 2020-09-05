Мнение: Киев пригрозил Лукашенко «жесткими шагами»

05.09.2020, 3:30, Разное

Киев пригрозил Лукашенко «жесткими шагами»

Бывают такие отношения, которые со стороны выглядят если не идеальными, то достаточно крепкими. Смотришь на двух таких партнеров и ловишь себя на мысли, что их союз выглядит нерушимым. Но стоит только одному из союзников сказать другому хотя бы один раз «нет», даже по объективным причинам, и добрые партнеры сразу превращаются в откровенных оппонентов.

Новую, постмайданную Украину Лукашенко возлюбил сразу, призвав так же возлюбить ее и весь белорусский народ. Много говорил о конфликте на Донбассе, территориальной целостности и прочих неоднозначных моментах, а для того, чтобы окончательно не разругаться с Россией, комментируя ситуацию с Крымом, использовал витиеватые выражения «дэ-юре» и «дэ-факто».

Разумеется, любил Украину Лукашенко совершенно не бескорыстно, так как уже в 2014 году официальный Киев существенно увеличил закупки у Белоруссии запасных частей на военную технику, которая весьма лихо горела на окраинах Донбасса, и других специфических товаров.

В дальнейшем союз Украины и Белоруссии стал более расчетливым, и Александр Лукашенко время от времени отпускал реверансы в сторону Киева исключительно ради того, чтобы показать Москве, что он имеет свое собственное мнение, которое может не совпадать с мнением руководства России. Выглядело все это весьма нелепо, особенно посмешили народ планы Лукашенко провести совместно с Украиной Олимпийские игры.

Союз, который выглядел весьма крепким, развалился в тот самый момент, когда Александр Григорьевич первый раз громко сказал «нет». Это было вынужденное «нет», навеянное больше инстинктом самосохранения, чем сложившейся геополитической ситуацией. Лукашенко, попавший в самое средоточие «заговора западных спецслужб», отказался выдать Киеву часть задержанных на территории Белоруссии «российских наемников», чем вызвал явное недоумение у Владимира Зеленского, который верил в крепость дружбы двух президентов. Данный поступок белорусского президента послужил причиной того, что его светлый лик разместили на сайте «Миротворец». На том самом сайте, который на Украине пытаются закрыть уже не первый год, объявив его вне закона, но который по сей день пользуется заслуженной популярностью у украинских пограничников. В общем, наконец-то Лукашенко попал в достойную компанию, ибо, как шутят, если тебя нет на Миротворце, задумайся, а не прожил ли ты свою жизнь зря?

Но настоящие «заморозки» в отношениях двух некогда «братских» государств наступили в середине августа, когда Белоруссию охватили массовые акции протеста, а Украина вдруг решила, что может давать Минску советы.

Вообще, советы от Киева, как при Порошенко, так и при Зеленском, нельзя воспринимать без улыбки на лице. Это примерно как слушать лекции о вреде алкоголя от человека, который уже вторую неделю находится в глубоком запое. Вроде, и разумно говорит, да большой веры ему нет. Ну а как еще можно воспринимать призывы проявлять терпимость к протестующим от режима, который пришел к власти путем вооруженного переворота?

В общем, неуслышанный Киев отозвал своего посла в Минске для консультаций, в воздухе повисла напряженная тишина, которая была жестоко нарушена заявлениями Лукашенко о том, что «Украина нас предала» и тому подобное. Запоздалое прозрение человека, который изначально запутался в ориентирах…

И вот буквально вчера Киев прокомментировал перспективы дальнейших отношений с Белоруссией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, общаясь с журналистами, не исключил более жестких шагов со стороны Киева, чем отзыв посла из Белоруссии, в случае, если Минск продолжит недружественные действия.

"Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск. Но, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации", – сказал Кулеба в интервью украинскому интернет-изданию Gazeta.ua, опубликованном 3 сентября 2020 г.

В контексте данного сообщения, указывающего на окончательно испорченные отношения двух старых «союзников», хотелось бы понять, какие враждебные действия по отношению к Украине сегодня предпринимает Белоруссия? Может быть, речь идет о личных претензиях к президенту Лукашенко, который отказывается передавать власть оппозиционерам? Или недружественные действия проявляют белорусские силовики, время от времени испытывающие свои дубинки на спинах тех украинцев, которые приехали в Минск для участия в местном «Майдане»? Можно пояснить суть «враждебных» действий Минска по отношению к Украине? А то как-то сложно ориентироваться в неординарной логике украинских политиков.

Алексей Зотьев

https://asd.news/articles/ukraina/a-vse-tak-khorosho-nachinalos/ – цинк

Так тут все просто – главный грех Лукашенко состоит в том, что он отказался превращать Белоруссию во вторую Украину, попутно обозвав Украину "страну стоящей на коленях". С одной стороны – "отказался переходить на сторону победоносного вермахта, поверив политруку, который врет", а с другой стороны – после длительной информационной идиллии в отношениях, начал рассказывать про Украину то, о чем уже 6 лет вещает российская государственная пропаганда. Есть повод обидется на Батьку, который после украинского участия в организации протестов в Белоруссии, резко позабыл про былую многовекторность и начал акцентировать внимание на общем отечестве от Бреста до Владивостока. Ну а в условиях попыток втянуть Белоруссию в антироссийский санитарный кордон, такое поведение неизбежно вело к попаданию на "Миротворец".

Стоит также отметить, что в отличие от Зеленского, являющегося марионеткой США и украинской олигархии, Лукашенко это именно что субъектный политик, который даже с плохими картами, пытается играть в свою игру, в которую он уже играет 26 лет.

PS. Раньше, где-то до 2016-го года, попаданием на "Миротворец" действительно можно было гордиться. Потом же туда начали включать уж совсем кого попало.

Тем не менее, можно сказать, что я нахожусь в одном списке с "пособником пророссийских террористов" Лукашенко.

PS2. Кстати, незабвенного Бутусова вызывают на допрос в СБУ за то, что он фактически подтвердил российскую версию причастности украинских спецслужб к провокации ЧВКшников. Теперь уже и Бутусов оказался "агентом Кремля".

В фракции Порошенко сейчас доказывают, что Бутусов не врет и это действительно операция украинских спецслужб. Еще никогда в окружении Порошенко с таким упорством не отстаивали версию российских спецслужб.