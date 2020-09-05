Протесты в Беларуси, день 27

05.09.2020, 3:28, Разное

Главное к 23:00

— Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал якобы перехваченный разговор Варшавы и Берлина. На ней «представитель Польши» говорит, что дела в Беларуси «если честно, не очень», а Александр Лукашенко «оказался крепким орешком». Также «Берлин» и «Варшава» якобы обсуждали «фальсификацию» отравления политика Алексея Навального.

— Сегодня в Беларуси снова прошли акции протеста. В Минске колонна женщин прошла колонной по городы, начав шествие от Комаровского рынка. У Дворца профсоюзов нескольких человек задержали. Помимо этого, к жителям минского микрорайона Новая Боровая пришла колонна гостей из деревни Боровляны, которая находится примерно в пяти километрах.

— Сайт МВД Беларуси остается недоступен. Накануне вечером там появилась информация о том, что Александр Лукашенко и глава министерства Юрий Караев якобы находятся в розыске. В МВД не исключают хакерской атаки.

— Официальный пресдтавитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков назвал нелегитимной сегодняшнюю встречу Совбеза по ситуации в Беларуси. Его заместитель Дмитрий Полянский заявил, что в Совбезе доолжна обсуждаться только одна тема — «вопиющее вмешательство иностранных сил» в ситуацию в стране.

22:46, сегодня

Сайт МВД Беларуси остается недоступен

Пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова заявила, что он не работает по техническим причинам. В МВД не исключают хакерской атаки. Чемоданова уточнила, что на сайт попытались внедрить вредоносные программы, блокирующие или вносящие изменения в работу некоторых информационных ресурсов министерства.

На сайте МВД вчера вечером появилась информация о том, что Александр Лукашенко и глава министерства Юрий Караев якобы находятся в розыске. Милиция проводит проверку.

До этого был взломан сайт Управления делами президента Беларуси, на котором на некоторое время разместили бело-красно-белый флаг и фотографии главы ведомства Виктора Шеймана с головным убором со звездой, который во время выступлений носит Верка Сердючка.

22:35, сегодня

Сегодня прошла акция и в минском микрорайоне Новая Боровая. К его жителям пришла колонна гостей из деревни Боровляны, которая находится примерно в пяти километрах. «Боровляны к вам пришли! Боровая, выходи!» — приводит их слова Onliner.

Фото: Oniner

22:23, сегодня

Ректор МГЛУ: руководство университета не знало о прибытии милиции

Наталья Баранова — ректор Минского государственного лингвистического университета опубликовала видеообращение в связи с сегодняшним задержанием студентов в вузе. «Случившееся стало для нас крайне неожиданным, поскольку нам не было известно о прибытии сотрудников органов внутренних дел и их действиях», — пояснила она.

По ее словам, свой визит милиция объяснила тем, что в университете проходила несанкционированная акция. Студенты решили петь песни в фойе, из-за чего с ними на беседу пришли деканы факультетов. Баранова заявила, что акция приобрела «политизированный характер», на ней «появилась негосударственная символика» и звучали лозунги.

Баранова сказала, что руководство вуза в первую очередь пыталось выяснить местонахождение пяти задержанных студентов и предпринять меры для их возвращения в университет. «Весь ректорат и я лично очень сожалеем о произошедшем», — добавила она.

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